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  4. Başkan Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu

Başkan Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu

Fenerbahçe'de Adidas'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertlilerin yeni forma sponsoru PUMA oldu.

Başkan Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon forma sponsorunun hangi firma olacağı konusunda Başkan Ali Koç, dün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunarak son noktayı koydu. 

Yeni forma sponsorunun PUMA olduğunu söyleyen Koç, Adidas'a şükranlarını ilettikten sonra PUMA'yı tercih etmelerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"İş globalleştikten sonra dizayn gibi konularda çok sıkıntı yaşamaya başladık. Esneklik azaldı. Dar kalıplara sokulmaya çalışıldık. Dar derken bedeni kastetmiyorum. Değişiklik olsun diye daha iyi teklif olduğu için, birinci kategori takımı olacağımız için PUMA’yı tercih ettik. Her zaman olduğu gibi 3 formamız olacak. 2 tanesi 19.07’de. Üçüncüsü de ağustos ayında 5 büyük takımla beraber lansmanı yapılacak. Değişik, enteresan formalar. Bir sonraki sezonun formasını da şimdiden seçime getirdiler. Yaklaşımları değişik. Taraftarlarımızın çok hoşuna gideceğini ümit ediyorum. Formalarımız dolu. En geç mart sonu isimleri vermen lazım ki üretici ona göre üretsin. Öyle bir kısıtlamamız olmasaydı son 2 ayda çok farklı değişik, enteresan talepler kol için, sırt için, şort için geldi. Aşağı yukarı çoğunlukla aynı sponsorlarımıza devam ediyoruz, yeni giren biri var. Çok tartıştık. Artık bizim formalarımız yıldızsız olacak.”

 

 

PUMA: BU GURUR BİZİM

Başkan Koç'un açıklamasının ardından PUMA Türkiye'nin Twitter hesabından firmanın ve Fenerbahçe'nin logosu paylaşılarak," Bu gurur bizim Fenerbahçe" paylaşımı yapıldı.

FENERBAHÇE: AİLEMİZE HOŞ GELDİN

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından ise bu paylaşım alıntılanarak," Ailemize hoş geldin  PUMA Türkiye denildi. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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