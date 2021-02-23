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Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'na dert yandı: "Rakip kaleye bile gidemiyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe yenilgisinin ardından Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na, 20 futbolcu transfer etmelerine rağmen oynanan oyundan memnun olmadığını," Mart ayına geldik ama rakip kaleye bile gidemiyoruz" cümlesiyle ifade etti

Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'na dert yandı: "Rakip kaleye bile gidemiyoruz"

Süper Lig'de evinde oynadığı Galatasaray ve Göztepe maçlarından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de kriz patlak verdi.  Göztepe maçı sonrası Başkanı Ali Koç ile Futboldan Sorumlu Yönetici Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu statta sıcağı sıcağına bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı ifade edildi.

BELÖZOĞLU'NA DERT YANDI

Takımın son durumundan memnun olmayan Başkan Koç'un  bu durum karşısında Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na dert yandı.  Başkan Koç'un çıkan haberlere göre Belözoğlu'na "20 futbolcu aldık. Kimsede olmayan kadroyu verdik. Mart ayına geldik ama rakip kaleye bile gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne?" dediğe belirtildi. 

KOÇ, BAZI FUTBOLCULARIN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan Başkan Ali Koç'un takımdaki bazı futbolcuların performansından memnun olmadığı iddia edildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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