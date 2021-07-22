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Başkan Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri: Ben büyük konuşmam ama, 7 yıllık hasreti bitireceğiz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının bu sezon beklenen şampiyonluğa ulaşacağı mesajını verdi. Ali Koç, "Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız. 7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız.'' dedi.

Başkan Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri: Ben büyük konuşmam ama, 7 yıllık hasreti bitireceğiz!

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iddialı açıklamalarda bulundu. 

7 YILLIK HASRET SONA ERECEK Mİ?

Süper Lig'de Fenerbahçe yeni sezona hazırlanırken bu sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ereceğini söyleyen Ali Koç "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor" dedi.

''BU SENE İNANÇLI VE İDDİALIYIZ''

Başkan Koç, "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız" şeklinde konuştu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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