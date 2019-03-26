Başkan Alıcık 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Alıcık mesajında, sanatın temel dallarından birisi olan tiyatronun, toplumların uygarlık düzeyinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.

Nazilli Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza attıklarını ifade eden Başkan Alıcık, " Belediyemiz bütün sanat dallarında olduğu gibi tiyatroda da önemli organizasyonlara imza atıyor. Kent olma bilincimizi sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğümüz etkinlikler, hizmetler ve sanatın gelişimiyle de taçlandırıyoruz. İnsanlığa ait her duyguyu içinde en çok barındıran sanat dallarından biri olan tiyatro, evrensel duygu ve düşüncelerin en anlamlı aktarma dallarından birisi olmuştur. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan tiyatro, teknolojik gelişimlere karşın, çağımızda da vazgeçilmezliğini korumayı bilmiştir. Tiyatro geçmişi, günümüzü ve geleceğimizi anlamamıza yardımcı olarak sorunlarımıza ışık tutar. Bununla beraber Tiyatro; insanları eğitir, eğitirken de düşündürerek muhakeme yeteneğimizin gelişmesine katkıda bulunur. İnsan öyküsünü derinlemesine yansıtan, eğitici bir sanat dalı olan ve günümüzdeki sinema ve televizyonunun da temel dayanağı olan tiyatronun geniş kitlelere tanıtılarak sevdirilmesi toplumun eğitiminin, dilinin, kültürünün ve estetik duyarlılığının gelişmesi sürecine önemli katkı sağlar. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde Türk tiyatrosunun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocuların, tiyatronun kitlelere sunulmasında ön planda ve arka planda yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamı gününü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA