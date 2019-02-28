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  3. Başkan Alıcık esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Alıcık esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Sümer ve Dumlupınar mahallerine giderek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Alıcık esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Sümer ve Dumlupınar mahallerine giderek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında ilçe teşkilatları ile birlikte Sümer ve Dumlupınar Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alıcık, "Sümer ve Dumlupınar Mahallelerinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Esnafımız her zaman bize büyük teveccüh gösterdi. Ben zaten esnafımıza, vatandaşımıza güveniyorum. İlçemizdeki insanlarımızın sağduyusuna güveniyorum. Önce Allah'ıma sonra da Nazilli'deki hemşerilerime güvenerek yola çıktık. İnşallah hayırlısını Allah'ımız bize nasip edecek" dedi.

Yeni dönemde Nazilli'yi kalkındıracak projeleri hayata geçireceklerini belirten Alıcık, "Memleket sevdasıyla çıktığımız bu yolda, Nazpark Stadyumu, lojistik merkezi, çevre yolu, Sümer Üniversitesi, kentsel dönüşüm projeleri, kültür merkezi, gençlik merkezi, kent meydanı, kapalı spor salonu gibi mega projelerin yanı sıra Sümer Park Müzesi, gündüz bakım evi, bisiklet yolları, Arpaz Kalesi restorasyonu, güneş enerjisi ve çöpten elektrik üretimi gibi sosyal sorumluluk projeleri ile tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Alıcık esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Alıcık esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Kaynak: İHA

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