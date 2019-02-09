Başkan Alıcık, İsabeyli Mahalle sakinleri ile buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarına hız verdi. Başkan Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında İsabeyli Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu.

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık İsabeyli Mahallesi sakinleri ile buluşmasında, 31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Cumhur İttifakı'na destek için çıktıkları yolda kazananın Türk milleti olacağını söyledi.

İsabeyli mahallesinde tek tek vatandaşla tokalaşan Haluk Alıcık Üretken ve lider ülke Türkiye yolunda durmadan çalıştıklarını belirterek 10 yıldır Nazilli'de yaşayan herkesin belediye başkanı olduğuna vurgu yaptı. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden toplumun tümünü kucaklayan projeler ürettiklerini belirten Başkan Alıcık; "İsabeyli Mahallesinde imara yeni açılmış sokak ve caddelerin hepsinin düzenlemesini yaparak parke taşı ile kapladık. Hemen hemen düzenlemesi yapılmadık yer bırakılmadı. İsabeyli Mahallesinde yapılan yol çalışmalarına ek olarak Yeşildere mahallesinde ve baraj su hattının tahrip olan yolları da tamir edildi. 10 yıllık Belediye Başkanlığım döneminde İsabeyli mahallesinin her metrekaresine dokunduk. Üniversite öğrencilerimizi de düşünerek yaptığımız hizmetlerin devamı için siz değerli İsabeyli Mahallesi halkının vereceği desteğe inancım sonsuz. Biz yalnızca seçim dönemi değil, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle yani toplumun tüm kesimiyle her zaman bir aradayız" dedi.

Kaynak: İHA