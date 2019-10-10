Başkan Alim Işık: "Kahraman ordumuza başarılar diliyorum"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Barış Pınarı harekatına destek vererek operasyona giden Mehmetçiğe başarı diledi.

Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG, DEAŞ terör örgütlerinin ve destekçilerinin güney sınırımızda oluşturulmaya çalıştıkları terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bir ferdini gönülden kutluyor, kahraman ordumuza başarılar diliyoruz. Askerlerimizin Barış Pınarı Harekatı'ndan sağ salim dönmelerini ve bölgenin bir an önce huzur ve barışa kavuşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA