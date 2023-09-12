Başkan Alim Işık, zabıta personeli ile kahvaltıda buluştu

Zabıta Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, müdürlükte görev alan tüm personelin haftasını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memurları ve personel ile kahvaltıda bir araya gelen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, zabıta memurlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile Zabıta Müdürü Alpaslan Tutar'ın da hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma yapan Başkan Işık, "Belediyemizin vatandaşımızla buluştuğu en önemli noktalardan biri zabıtamız.O nedenle sizleri çok önemsiyoruz. İnşallah milletimize belediyemizin hizmetleri konusunda belediyenin gerçek yüzünü gösteren zabıta ekibimiz, bundan sonraki süreçte de vatandaşımızla belediyeyi kaynaştırma konusundaki gayretini devam ettirir.Çünkü zabıta memurluğu zor bir iş. Vatandaşın usule ve mevzuata uygun olmayan işini gördüğünüz zaman ona müdahale etmek zorundasınız. Müdahale ettiğiniz her konu doğal olarak o kişinin işine gelmeyen bir konu ama bu müdahaleyi usulüne uygun, makul çizgiler içerisinde ve vatandaşı kırmadan yaptığınız zaman o da yanlışını anlayıp düzeltiyor. Zabıta kadromuzun genişlemiş olmasında memnunuz. Şu anda 66 zabıta memurumuz, 7 memur, 60 güvenlik, 28 bekçi ve 4 yardım hizmetleri olmak üzere 165 kişilik bir zabıta ve güvenlik kadromuz var. Göreve geldiğimizde bu sayının yarısı vardı, şimdi biraz daha kadromuzu artırdık. Sizlerin gayreti ve desteğiyle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum ve hoş geldiniz diyorum. Zabıta haftanız tekrar kutlu olsun. Görevlerinizde hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)