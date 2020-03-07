Başkan Alinur Aktaş, Domaniç’in Çukurca beldesini ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesini ziyaret etti.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın'a Aralık ayında karda mahsur kalmasından dolayı geçmiş olsun dileklerini bildiren Aktaş, Çukurca Belediyesi olarak bir istek ve taleplerini yakından takip edeceğini belirtti. Basına açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,"Domaniç her ne kadar Kütahya ilimize bağlı olsa da özellikle İnegöl ilçemizde yoğun irtibatları, yoğun münasebetleri olan bir ilçemiz. İnegöl Sanayi bölgemizde çok sayıda Domaniçli Kardeşimiz çalışmaktadır. Gerek İnegöl Belediye Başkanlığım gerekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde Domaniç ile hiç irtibatlarımızı kesmedik. Burada Ak Parti İlçe Başkanımızı, Domaniç Belediye Başkanımızı ve Çukurca Belde Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Beraber buralarda bazı tespitlerde bulunduk. Emin Başkanımız daha önce beni ziyaret etmişti. Bizde iade-i ziyarette bulunduk. Ayrıca kısa bir süre önce çok büyük bir özveri göstererek bir sıkıntıya maruz kalmıştı ve kendisine bir geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Takdir edersiniz ki Belde Belediyesi imkânları ile çok fazla şeyler yapılamıyor. 11 aydan beridir gayretli çalışmalarını görüyoruz. Buralara destek vermek katkı vermek anlamında da gerekse bazı köylerimizin eksik ve aksaklıklarını giderebilmek adına tespitlerimiz oldu. Önümüzdeki hafta ekiplerimiz gelecek bazı tespit ve projelendirmeler yapacak. İnşallah Ak Parti İlçe Başkanımız da konuları takip edecekler. Bunun yanında Türkiye Belediyeler Birliği marifeti ile araç ve ekipman noktasında hem Domaniç Belediyesine hem Çukurca Belediyemize verilmesi ile alakalı özellikle Yönetim Kurulu Üyesi olarak takipçisi olacağım. Bu vesile ile buradan Domaniçli halkımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sadece bir fiziki yakınlık değil gönül yakınlığımız da var Domaniç ile Bursa arasında bu vesileyle de yerine getirmiş olduk. İnşallah bir dahaki ziyaretimizde yapılmış çalışmaları yerinde görmek Çukurca ve Domaniç halkının onlarında istifade etmesini temenni ediyorum. Bu arada Domaniç merkezimizde yapılması planlanan park ile alakalı da yine proje ekibimiz gelecek ve projelendirme çalışması yapacaklar. Özellikle burası için Belediye Başkanımız proje hazırlanmasını istedi. Bunu da yine İlçe Başkanımızın vasıtasıyla da takip edeceğiz. Bütün dostlara sevgi ve saygılar diliyorum" dedi.

Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Domaniç'te "Gaveci Ali" lakaplı Ali Şahin'i mekânında ziyaret etti. "Gaveci Ali" ile eski dost olduklarını belirten Aktaş, "Gaveci Ali'yi ziyaret etmeden onun bir çayını içmeden gitmem diyen Aktaş kahve de vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: İHA