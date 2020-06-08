Başkan Altay: “Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak zorunda olduklarını belirterek, çevreci bir yönetim anlayışına sahip olan Konya Büyükşehir Belediyesinin yaşanabilir bir dünya için önemli yatırımları hayata geçirdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir temiz bir çevre için Türkiye'ye örnek projeler yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak zorunda olduklarını söyledi. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin bozulmasının insanın yaşam kalitesini de tehlikeye düşürdüğünü dile getiren Başkan Altay, fiziksel, sosyal ve kültürel varlıkların da bu durumdan olumsuz etkilediğini kaydetti.

"Sürdürülebilir temiz bir çevre için işbirliği yapmak mecburiyetindeyiz"

Temel ihtiyaçlardan hava, su ve toprak kirlenmesinin başlıca nedeninin insan faaliyetleri olduğunun altını çizen Başkan Altay, "Gelecek kuşaklar temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Unutmayalım ki çevreye saygı insana saygıdır. Çağımızın en büyük tehditlerinden biri iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bu sorun su kıtlığı, kuraklık, buzulların erimesi, doğal afetler, salgın hastalıklar, büyük göçler gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için daha duyarlı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek projelere imza attık"

Çevreci bir yönetim anlayışına sahip Konya Büyükşehir Belediyesinin yaşanabilir bir çevre için yatırımlara büyük önem verdiğine vurgu yapan Başkan Altay, "Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilen Konya Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında kurulan tesisler ile bütüncül bir atık yönetimi yaklaşımı uyguladık. Atık depolama sahalarında oluşan metan gazlarının elektrik enerjisine çevrilmesi konusunda kurulan örnek tesisler sayesinde hem küresel ısınmaya neden olan metan gazının atmosfere verilmesi önlenirken hem de yenilenebilir enerji üretimi sağlanmış oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye'ye örnek projelere imza attık. Belediyemize bağlı tüm birimlerde Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirerek Türkiye'de bir ilk olacak Sıfır Atık Gezici Müzesi'ni projelendirdik. Şehir merkezinde Sıfır Atık Pilot Uygulama Projeleri başlatıldı. Tüm Konya'yı kapsayacak şekilde ülkemizde ilk defa hazırlanan Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı, Mahalli Çevre Kurulu'nun onayından geçti" dedi.

"Konya iklim değişikliği eylem planı hazırlanıyor"

Küresel iklim değişikliği kapsamında "Konya İklim Değişikliği Eylem Planı" hazırlanmasına başladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Çevre için oksijen kaynakları olan, yeni park, bahçe ve oyun alanları, mesire ve piknik alanları, mezarlıklar oluşturduk. Hava kalitesinin korunmasına yönelik kalitesiz ve kaçak yakıtların şehrimize girişini, satışını ve kullanımını engelliyoruz. Hava kalitesi ölçüm istasyonları kurarak hava kalitesi parametrelerini 24 saat aralıksız izliyoruz" şeklinde konuştu.

Bisiklet şehri olan Konya'da bisikletin hayatın her alanında yer alması için 550 kilometre bisiklet yolu ile birlikte yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Altay, bu kapsamda Türkiye'de ilk kez Bisiklet Master Planı hazırladıklarını ve bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylattıklarını hatırlattı. Başkan Altay, Türkiye'nin göz bebeği olan Beyşehir Gölü'nde hayalet ağların temizlenmesi çalışmalarına yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başladıklarını vurgulayarak, Konya'ya verdiği tüm destekler nedeniyle Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Yeni tip korona virüs sürecinde Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'ni kurarak 31 ilçedeki çalışmaları koordine ettiklerini belirten Başkan Altay, "Dezenfeksiyon uygulamaları, dezenfektan, maske, tek kullanımlık seccade dağıtımı ve kamuya açık alanların temizliği konularında örnek çalışmaları hayata geçirdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA