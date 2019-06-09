Başkan Altay: “Huzur iklimine katkı sağlayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da huzur içinde geçen Ramazan ayı ve bayram coşkusu nedeniyle Konya halkına teşekkür etti.

Konya'nın Ramazan ayının en güzel yaşandığı şehirlerden biri olduğunu belirten Başkan Altay, "Ramazan ayında şehrimiz evleriyle, sokaklarıyla, caddeleriyle oruç tuttu. Bu yıl da camilerimiz cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doldu. Hanım kardeşlerimiz ellerinde Kur'an-ı Kerimlerle mukabele okudu, gençlerimiz mübarek ayın ruhuna uygun olarak yardım faaliyetlerinde büyüklerine yardımcı oldu. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllü kardeşlerimiz vasıtasıyla yetimlerin başı okşandı, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ellerinden tutuldu. Şehir yediden yetmişe hayırda yarıştı. Çok şükür bereketli bir Ramazan ayı yaşandı" dedi.

"Ramazan'ın bereketini bir yıla yaymalıyız"

Ramazan ayının ardından bayramın da şehirde büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydeden Başkan Altay, "Bayram vesilesiyle birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirdik. Küslükler sona erdi, çocuklar mutlu edildi. Hep birlikte huzur içinde bir bayramı daha geride bıraktık. Şimdi, bir ay boyunca elde ettiğimiz hasletleri yılın geri kalan zamanında da sürdürmeye gayret göstermeli; sevgi ve saygıyı yaşatmalı, yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olmalı, bu huzur iklimini bir yıla yaymalıyız. Ben Ramazan ayının ve bayramının huzur ve sükunet içinde yaşanmasını sağlayan bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehirde yaşamayı nasip ettiği için Rabbime hamd-ü senalar ediyorum. Bu şehir hepimizin. Mevlana şehrinin insanları olarak kardeşliğimizle, gönül birliğimizle dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA