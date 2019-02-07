Başkan Altay, Karatay muhtarlarıyla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen programda Karatay'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay muhtarlarıyla bir araya geldi. Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda muhtarlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10 aydır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüklerini anımsattı. Başkan Altay, "İnşallah bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın garantisidir. Birlikte yönetmek daha çok istişare etmek ve şehrimiz için ortak akıl oluşturmak için çeşitli programlar yapıyoruz. Hem Cuma Buluşmaları hem muhtar toplantılarıyla sizlerden gelen görüş ve önerilere göre 2019-2024 stratejisini oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah Konya'nın geleceği çok daha güzel olacak. Eğer şehirlerimiz bu günlere geldiyse belediye başkanlarımızın, çalışanlarımızın, muhtarlarımızın, AK Parti Teşkilatlarımızın ve en önemlisi Cumhurbaşkanımızın hepimize olan desteği, katkısı, motivasyonu sayesindedir" ifadelerini kullandı.

"Karatay muhtarlarımızla aramızda güzel bir uyum var"

Yeni dönemde Karatay'a aday olan Hasan Kılca'nın hem bilgi birikimiyle hem kişiliğiyle Başkan Hançerli'den aldığı bayrağı daha yukarıya taşıyacağına inandığını kaydeden Başkan Altay, "Hasan bey gece gündüz demeden ilçe teşkilatımızla birlikte gayret edecektir. Buna olan inancımız tam. Karatay muhtarlarımızla aramızda güzel bir uyum var. Bundan sonra da inşallah her şey daha güzel olacak" diye konuştu.

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, "Muhtarlarımızın desteğiyle çıtayı daha da yükselteceğiz ve Karatayımızı hep birlikte 2023 vizyonuna taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Programa, Konya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çetin ve Konya Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Suat Uzun ile Karatay'da görev yapan muhtarlar katıldı.

Kaynak: İHA