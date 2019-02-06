Başkan Altay, Meram muhtarlarıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Meram Muhtarlar Derneğinde muhtarlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Meram Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernekte mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtara verdiği değerden dolayı muhtarlığın popülaritesinin çok yükseldiğini ifade ederek, mahallelerdeki aday sayısının fazla olmasının demokrasilerdeki güzellikten kaynaklandığını söyledi.

Selçuklu'da muhtarlarla çok güzel bir ahenk yakaladıklarını hatırlatarak, bundan sonra Konya'daki tüm muhtarlarla daha çok birlikte çalışacaklarını kaydeden Başkan Altay, "Meram'ın geleceği inşallah bugününden çok daha güzel olur. Bugüne kadar hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Şehrimiz ve ilçemiz için taş üstüne taş koyan herkese minnettarız. Meram adayımız Mustafa Kavuş beyle de yeni dönemde hep birlikte gayret ederek Meram'da en yüksek desteği almaya çalışıyoruz. Konya belediyecilik anlamında çok önemli gelişmeler elde etti. Meram'da en önemli mesele Cumhurbaşkanımızın söz verdiği metro işinin başlaması. Metronun hayata geçmesi ve planlanan caddelerin açılmasıyla birlikte inşallah Meramımızda çok büyük bir hareket olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyarete katılan AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu ve Karatay Belediye Başkan adaylarıyla çok güzel bir ekip olacaklarını ve Konya'ya en güzel şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş de Meram için gerçekleştirilecek hizmetleri birlikte yürütmenin kendilerine onur vereceğini belirterek, ziyareti nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA