Başkan Altay öğretmenleriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla; KOMEK, ASEM, Bilgehane ve Büyükşehir Belediyesi spor faaliyetlerinde görevli öğretmenlerle bir araya geldi. Liseden kendi öğretmenlerinin de katıldığı programda tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Altay, inancımızda öğrenmenin ve öğretmenin çok büyük değeri olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM), Bilgehane, Bilim Merkezi ve spor faaliyetlerinden öğretmenler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın liseden öğretmenlerinin katıldığı Öğretmenler Günü programı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezindeki programda konuşan Başkan Altay, liseden öğretmenleri ile bir arada olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Türk-İslam kültüründe ve inancında öğrenmenin ve öğretmenin çok büyük değeri olduğunu belirten Başkan Altay, öğretmenlerin 7'den 70'e, toplumun her kesiminden insana öğrendiklerini öğreterek, değerlerimizi aktararak önemli bir görevi icra ettiklerini kaydetti.

"Konya nüfusunun neredeyse üçte biri kurslara katıldı"

Başkan Altay, konuşmasında Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde yaptıkları çalışmaları da anlattı. KOMEK ve ASEM'lerin, 350 farklı branşta açılan 1850 kursta yılda 100 binin üzerinde kursiyere eğitim verdiğini dile getiren Başkan Altay, şu anda 62 bin 296 kursiyerin aktif olarak kurslara devam ettiğini, 2004 yılından bu yana KOMEK ve ASEM'lerden yararlanan kursiyer sayısının 805 bin 452 olduğunu ifade etti. Konya nüfusunun neredeyse üçte birinin kurslara katılım sağladığını aktaran Başkan Altay, Medeniyet Okulu kapsamındaki 3 Bilgehanede ise öğrencilere milli-manevi değerlerin anlatıldığı eğitimler, ders destek çalışmaları, sosyal faaliyetler ve atölyelerle eğitim verildiğinin altını çizdi. Yaz Spor Okullarının ardından geçtiğimiz günlerde Spor Konya Projesi'ni başlattıklarını kaydeden Başkan Altay, merkez dışındaki 28 ilçede 22 branşta gençlere hizmet vereceklerini söyledi. Başkan Altay, konuşmasının sonunda tüm bu projelerde emek veren eğitmenlere ve öğretmenlere teşekkür ederken, ülkenin her köşesinde fedakarca çalışan tüm öğretmenlerin de Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. Daha sonra Başkan Altay'ın öğretmenlerinden emekli öğretmen Latif Özel de söz alarak, "Bu güzel günde yetiştirdiğimiz insanlarla övünüyoruz. Dilerim, İbrahim Başkanımız gibiler ve arkadaşları daha nice başarılara imza atarlar. Biz de onlarla gurur duyarız" ifadelerini kullandı. Başkan Altay ayrıca KOMEK öğretmen kursiyerleri tarafından hazırlanan "Geleceğin Işıkları" adlı kağıt ve rölyef sergisini gezdi.

Kaynak: İHA