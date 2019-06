Başkan Altay: "Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kutlu bir zamanın mutlu bir nihayeti olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, tüm Konyalıların, ülkemizin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Altay, huzur iklimi, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznünü, bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Açlık ve susuzlukla terbiye edilen bedenlerimizle, sabır ve tahammül ile arındırılan ruhumuzla, kutlu bir zamanın mutlu bir nihayeti olan Ramazan Bayramı'na kavuştuk elhamdülillah. Ramazan Bayramı'nı bütün İslam âlemi ile birlikte Konya'mızda da idrak ediyor ve bayramın sevincini, neşesini kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bu özel ve sevinç dolu bayram anları, inşallah ömrümüzün bütününe yayılsın ve bizler için bereketli olsun. Şehrimizde Ramazan'ı yaşamak, gerçekten müthiş bir güzellik ve tazelenme fırsatı oldu. Mübarek Ramazan ayında bir ay boyunca sabırla, umutla atılan tohumlar, bayramın gelişi ile sevgi ve coşkuyla tomurcuklarını vermeye başladı. Konyamızda her sene olduğu gibi bu yıl da güzel bir Ramazan ayı yaşadık. Şehrimiz bir ay boyunca her yönüyle adeta oruç tuttu, ibadet etti. Oruç, şehrin tüm evlerini, sokaklarını, caddelerini sardı, hepimizi bereketiyle kucakladı. Camilerimiz, mescidlerimiz çocuklarımızın sesleriyle şenlendi. Bu yıl da hem belediyelerimiz, hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem de hayırseverlerimiz yardım çalışmalarıyla, teravih buluşmalarıyla, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evlerini ziyaretlerle mübarek ayın ruhuna uygun olarak paylaşmaya gayret gösterdi" dedi.

"Ordumuz her zaman muzaffer olacaktır"

Başkan Altay mesajına şöyle devam etti; "Bizler Ramazan ayını huzur içinde yaşarken maalesef her Ramazan'da olduğu gibi yine zalimler bu Ramazan'ı da kana buladı. Bayram öncesi, canı pahasına sınırlarımızı koruyan askerlerimizin şehadet haberleri geldi. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin duaları ve askerimizin gayretleri ile ordumuz her zaman muzaffer olacaktır inşallah. Yine, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ve mazlum coğrafyalarda Müslüman kardeşlerimizin kanı akmaya devam ediyor. Birbirimizle ve dünyadaki bütün kardeşlerimizle sımsıkı kenetlenip vakarlı bir sevinçle kutlayacağımız bayramlar uzak değil inşallah. Şimdi bayramı idrak ediyoruz. Bayramlar, sevgi ve hoşgörü kapılarının aralandığı; endişelerin ve sıkıntıların bir an için unutulduğu, insan ilişkilerinin kuvvetlendiği ve umutların yeşerdiği özel günlerdir. Bayramlarla birlikte dargınlıklar, küskünlükler telafi edilir, sevgiler ve dostluklar pekiştirilir, çocuklar hediyeler ve sıcak ilgiyle sevindirilir. Hemşehrilerimizin bayramı daha rahat karşılayabilmeleri ve ihya edebilmeleri için ilçe belediyelerimizle birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Hemşehrilerimiz İtfaiye'yi 112, KOSKİ'yi 185, Zabıta'yı ise 265 01 93 nolu telefonlardan arayabilir; bayram süresince belediyemiz birimleri ile ilgili taleplerini Alo 153 no'lu telefona bildirebilir. Bildiğiniz gibi, toplu ulaşım araçlarımız bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz, üçüncü günü yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek. Yine bayram öncesi 3 gün ücretsiz olan kapalı otoparklarımız ile arefe günü ücretsiz olan açık ve yol üzeri otoparklarımız bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet vermeye devam edecek Huzur dolu, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bu bayramın şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Her birinizi ayrı ayrı bayram sevinciyle selamlıyorum."

Kaynak: İHA