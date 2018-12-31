Başkan Altay: "Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2019'un gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünya için barış ve huzur yılı olması temennisinde bulunarak, "Milletimizin sevinçlerini çoğaltmak adına, hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirecek, ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 2018 yılının sona ermesi ve 2019 yılının gelişi ile ilgili yayımladığı mesajında, "Sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Bizim için her geçen yıl, sadece geçip gitmiş bir yıl değil, önümüzdeki yılı daha hayırlı, daha güzel, Hakkın rızası ve milletin duası adına yaşayabilmek için derslerle dolu olduğu bir tecrübedir aslında. Bu şuurda olduğumuz takdirde inanıyorum ki 2019, ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı bir yıl olacaktır. Bu yıl da milletimizin sevinçlerini çoğaltmak adına, hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirecek, ülkemizin hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi 2018 yılında da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Büyük Türkiye hedefine katkı yapmak amacıyla Konya merkez ve 31 ilçemizde önemli yatırımları hep birlikte hayata geçirdik. 2019'da da çok daha fazla gayret ederek yeni ve örnek projelerle yatırımlarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. 2019'un kazasız, belasız, afetsiz ve hayırlarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, yeni yılın mazlum coğrafyaların umutları doğrultusunda dünyada huzur ve barış yılı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA