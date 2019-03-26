Başkan Altay’dan hal esnafına ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte işyerlerine tek tek uğrayarak esnaflarla görüşen Başkan Altay, esnafları yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde ülkenin geleceği adına Cumhur İttifakı'nı desteklemeye davet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hal esnafı da Altay ve Pekyatırmacı'ya başarılar diledi. Ziyaretlerde Başkan Altay ve Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve Konya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adnan Pirinç de eşlik etti.

Her fırsatta toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Altay, hal ziyareti sonrası tramvaya binerek yolcularla sohbet etti.

Kaynak: İHA