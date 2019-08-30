Başkan Altun, yaz okulları kapanış programına katıldı

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan Temsilciliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Halk Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde açılan yaz kurslarının kapanış törenine katıldı.

Protokol üyeleri ve kurs yetkilileri ile sergi alanını gezerek çocuk ve gençler tarafından yapılan ürünleri inceleyen Başkan Altun, "Hamt olsun Pınarbaşı mesire alanımız insanlarımız için sadece aileleriyle vakit geçirdikleri bir alan olmaktan çıkarak adeta bir etkinlik alanına dönüştü" dedi. Başkan Altun burada yaptığı konuşmada; "Bugün burada Türkiye Gençlik Vakfının oluşturmuş olduğu harika bir düzenlemenin sonucu olan yaz okulların kapanış programını yapıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.Hem öğretmenleri hem de özellikle TÜGVA ilçe Temsilcimiz Ahmet Bey ayrıca teşekkür ediyorum.Gerçekten bu çocukları yalnız bırakmadılar çok güzel etkinlikler yaptılar. TÜGVA olarak Bünyan'da dolu dolu bir program silsilesi yaptılar. Biz de burada Pınarbaşı mesire alanımızda henüz açılışını yapmadık. Gelecek hafta Büyükşehir Belediye başkanımızın katılımıyla açılışı yapacağız. Ondan önce hem çocuklarımızın yapmış olduğu el emeği göz nuru güzel ürünlerin sergilenmesi oldu hem de sabah Bünyan belediyesi, Halk Eğitim ve Milli Eğitim müdürlüğümüzün birlikte halı kursunun sergisini açtık. Bu gibi mekanları Bünyan'ımızın markasını artacak değerler olarak görüyoruz. Henüz resmi bir açılış töreni yapmamış olmamıza rağmen insanlarımızın burayı sahiplenerek adeta bir şenlik alanına dönüştürmesi yeni proje ve hizmetler için bize motive kaynağı oluyor. Açılan kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir birinden değerli ürünler ortaya çıkaran kıymetli kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Gençlik Vakfı Bünyan Temsilcisi Ahmet Keskin ve Kursiyer de desteklerinden dolayı Başkan Altun'a teşekkür ettiler.

Düzenlenen etkinliğe Başkan Özkan Altun'un yanı sıra AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, önceki ilçe başkanı Savaş Gökçe, Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik,TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna, Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak, İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ahmet Gökçe, ilçe protokolü kursiyer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA