Başkan Altunbaş, "Seçmen kaydınızı taşımayın"

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin seçmen kaydını değiştiren ve beyan ettiği adreste oturmadığı tespit edilen seçmenlerin oy kullanamayacağını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde yapılacak muhtarlık seçimleri nedeni ile seçmenlerin kaydını ikamet etmedikleri bir adrese taşımalarının anlaşılması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan uyarıya ilişkin AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş'tan açıklama geldi.

17 Ocak son gün

Altunbaş açıklamasında, Ortahisar'da yaşayan seçmenlere seslenerek seçmen kayıtlarının başka bir adrese taşınmasının doğru olmadığını söyledi. 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarıldı diyen Altunbaş, "Yapılacak tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak. Bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklar" dedi.

Oy kullanamama tehlikesi

Muhtarlık seçimleri için 12 ay yaşadığı ikametin bir günlüğüne değiştirilmesinin yanlış olduğunu belirten Altunbaş, "Muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesiyle muhtarlığa talep arttı. Muhtar adaylarının yakınları ve akrabaları seçimleri etkileyebilmek adına seçmen kayıtlarını değiştiriyor. Seçmen kaydının farklı bir il veya ilçeye ya da aynı ilçe içerisindeki farklı bir mahalleye taşınması asla doğru değil. Seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur. YSK'nın açıklaması gösteriyor ki, kendi ikametgahı dışında farklı beyanda bulunan vatandaşların bu beyanları kabul edilmeyecek. Ortahisar'da yaşayan tüm seçmenlerimizin bu bağlamda hareket etmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA