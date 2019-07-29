Başkan Anık’tan kamera çıkışı: "Üç ayda 23 olay kameralar ile aydınlatıldı"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ticari araçlara kamera takılması ve daha sonrada kararın mahkeme tarafından iptaliyle ilgili, "Yerel mahkemenin iptal ettiği kamerada taraf değiliz; İçişleri Bakanlığının uygulaması. İlk başta biz de itiraz ettik; Ankara'dan takılacak yanıtı geldi. Sonrasında can ve mal güvenliği açısından faydalarını gördük. Üç ayda 23 olay kameralar ile aydınlatıldı" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin ticari araçlara takılan kameralara ilişkin iptal kararı üzerine açıklama yaptı. Anık, bir grubun bu yargı kararı üzerine hem şahsını hem de odayı yıpratma amacıyla karalama kampanyası başlattığını iddia etti.

Anık, "Basın kuruluşlarına gönderilen bültenler ve sosyal medya mesajları ile kamera uygulaması sadece taksilere yönelikmiş ve bizim bir dayatmamızmış gibi gösterilmek isteniyor. Kamuoyu ve esnafımız yanıltılmaya çalışılıyor. Oysa gerçekler çok farklı" şeklinde konuştu.

"Taksi, minibüs ve servis araçlarına kamera takılmasının zorunlu"

Anık, İçişleri Bakanlığının 25 Ekim 2017 tarihli genelgesi ile taksi, minibüs ve servis araçlarına kamera takılmasının zorunlu tutulduğunu dile getirdi. Anık şunları söyledi:

"Esnafımıza mali yük getirmesi ve taksiye binenleri tedirgin edebileceği düşüncesiyle ilk başta İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak itiraz ettik. Bakanlıktan ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle kesinlikle takılacağı yönünde yanıt geldi. Bunun üzerine İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bünyesinde çalışma başlatıldı. Valilik, büyükşehir belediyesi, emniyet müdürlüğü, ticaret odası, esnaf birliği, servisçiler odası ve bizim de yer aldığımız 14 kişilik komisyon çalışma gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasından da ilan edildi. Gerekli yeterliliği sağlayan iki firma kameraları takmaya başladı. Bu süreçte çeşitli davalar açıldı, tamamı geri çevrildi. İzmir 2'nci İdare Mahkemesi ise özel hayata müdahale gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bakanlığın oluşan belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçtiği, yeni bir yasal düzenleme gerçekleştirileceği, yargı kararına da itiraz edileceği belirtiliyor" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, kameraların can ve mal güvenliği açısından önemine kısa sürede tanıklık ettiklerini vurgulayarak, "Üç ayda 23 olay kameralar sayesinde aydınlatıldı. Günümüzde asayiş olaylarının büyük bölümü güvenlik kameraları sayesinde neticeye ulaştırılıyor. Kameralar hayatımızın parçası haline geldi. Bunların da bilinmesi lazım. Esnafımız tüm bunların ve oynanan kirli oyunun farkında" diye konuştu.

Kaynak: İHA