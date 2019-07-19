Başkan Aras; "Bodrum’da yalnız yaşamadığımızın farkındayız"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis'teki Sokak Köpekleri Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Akçaalan Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Köpekleri Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyaretinde belediye personeli ve gönüllülerden bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Önder Batmaz ile birlikte gittiği merkezde incelemelerde bulunan Başkan Aras daha sonra merkez çalışanları ve gönüllülerle bir toplantı gerçekleştirdi. Sokak Köpekleri Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin eksikleri ve acil yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantı sonrası gönüllüler Başkan Aras'a, gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. "Bodrum'da yalnız yaşamadığımızın farkındayız" diyen Aras, belediyenin tüm imkanlarıyla sokakta yaşayan canlıların teminatı olacağını belirterek, bu konuda yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Başkan Aras, Bodrum'a en kısa zamanda bir pet ambulansı kazandıracaklarını da ifade etti.

Öte yandan Bodrum Belediyesi bünyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün kurulmasının ardından bakım evlerinde çalışan veteriner hekimlerin sayısı artırıldı. Bakım evlerinde 7 Temmuz'dan bu yana 30 dişi kedi, 15 erkek kedi, 17 dişi köpek, 8 erkek köpek olmak üzere 70 hayvan kısırlaştırılıp, aşılanıp, işaretlendi. Bakımları için geçici bakım evlerine getirilen 21 hayvan, bakım işlemlerinin ardından alındığı ortama geri bırakıldı. 31 köpek ve 83 kedi tedavi için geçici bakım evlerine getirilirken, 7 köpek ise sahiplendirildi.

Kaynak: İHA