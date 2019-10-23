Başkan Arı, atlı okçuluk Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporcular ile görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kapadokya Eğitim Kültür ve Doğa Sporları Derneği sporcuları ve yöneticilerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kapadokya Eğitim Kültür ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Oğuzhan Oğuzhan Tekin, beraberinde başkan yardımcısı Çağlar Rıfat Bozkurt, Antrenör Tuğçe Dedeoğlu ve sporcular Zeynep Güleç, Ceren Cazgır ve Yunus Öztürk ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Ziyarette 2015 yılında kurulan ve Kapadokya bölgesinde Kayak, Atlı Okçuluk, Tenis ve Oryantiring branşlarında faaliyet gösteren derneklerinin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Arı'ya bilgiler veren Tekin, atlı okçuluk branşında geçtiğimiz aylarda katıldıkları Türkiye Şampiyonasında bölge 1. liği ve Türkiye 5. liği derecesi elde ettiklerini kaydetti.

Konuk sporcuları ve dernek yöneticilerini tebrik eden Belediye Başkanı Rasim Arı ise; Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırılması yolunda katkılarda bulunan bu gibi sivil toplum örgütlerinin Nevşehir'deki faaliyetlerinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA