Başkan Arı, GÖRBİR’de düzenlenen kurs açılışına katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR)'ni ziyaret etti. Arı, burada düzenlenen sertifika töreni ve yeni dönem rapido kursu açılışına da katıldı.

GÖRBİR, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğinde istihdamın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen rapido kursunun başlaması nedeniyle GÖRBİR dernek binasında düzenlenen açılış törenine, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkanları, dernek yöneticileri ve kursiyerler katıldı.

Burada konuşan GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Açış konuşmasın ardından Vali Aktaş, Belediye Başkanı Arı ve protokol üyeleri, önceki dönem kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vererek dernek üyeleri için düzenlenen rapido kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Burada kursiyerlerin çalışmalarını izleyen Başkan Arı, kursiyerlere kolaylıklar diledi.

Başkan Arı, "GÖRBİR tarafından açılan ve İŞKUR ile Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen kursumuzu ziyaret ettik. Burada ayrıca hem dernek yöneticilerimizin hem de kursiyerlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günlerini kutladık. GÖRBİR şehrimizde sürekli olarak özel insanlarımız, hemşerilerimiz için gayretle yeni projeler üretiyor.

Bu konudaki başarılı çalışmalarından dolayı dernek yöneticilerimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: İHA