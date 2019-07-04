Başkan Arıkan “100 günlük eylem planımız hazır”

BİNGÖL (İHA) – Kentsel dönüşüm, üstyapı, yeni hizmet binası gibi önemli projelerin de arasında yer aldığı 100 günlük eylem planının hazır olduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, " Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Yapacağımız hizmetlerle hem ilimizin sorunlarını çözmek hem de vatandaşımızın gönlüne dokunmak istiyoruz" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Belediye Konukevinde kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Başkan Arıkan yakın zamanda 100 günlük eylem planını açıklayacaklarını söyledi.

Kentin öncelikli hizmetlerinin olduğunu ifade eden Başkan Arıkan, "Sorumluluğumuzun ve omuzlarımıza binen yükün farkındayız. Bu noktada bizi bekleyen çok yoğun bir gündem var. İlimizin çok acil öncelikli işleri var. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ilimizin önceliklerini dikkate alarak bir planlama yaptık. Yakın zamanda 100 günlük eylem planımızı kamuoyuna açıklayacağız. Akabinde bir yıllık eylem planımızı da paylaşacağız. Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Feyzi Berdibek ve Valimiz Kadir Ekinci ile birlikte kentsel dönüşüm projesine yoğunlaştık. Bu projenin sadece belediyenin sorunu olmadığı, memleketimizin öncelikli sorunu olduğu bilincinde olarak çok ciddi bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz. Temel hedefimiz, bir yol haritası çizerek projemize start vermek ve en yakın zamanda hak sahiplerimizin konutlarına kavuşmasını sağlamaktır" diye konuştu.

35 dönümlük askeri alanda inşa edilecek yeni belediye hizmet binasıyla birlikte ana yol ve caddelerin genişletileceğini ifade eden Arıkan, "Belediye hizmet binamızın en yakın zamanda temelinin atılması, projenin biran önce tamamlanması için gerekli finansal kaynağı sağlamaya çalışıyoruz. Mevcut projeye ek olarak yeni protokoller hazırlıyoruz. Belediye binamızla birlikte Kültür kavşağı, Ankara Büyükşehir Belediye İlkokulu kavşağı ve postane kavşağını genişletmeyi planlıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelleri atıldı. En uygun zamanda resmi temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Bu projeyi kısa sürede tamamlayarak, engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Eski köy minibüs garajının dönüştürülmesi noktasında gerekli çalışmalara devam ediyoruz. Bu hususta gerekli toplantılarımızı yaptık, kiracı vatandaşlarımıza tebligatlarımızı yazdık. Oradaki esnaflarımızın taşınma işlemi tamamlandıktan sonra projemize start vereceğiz" şeklinde konuştu.

İmar noktasında hassas davrandıklarını, tüm dosyaların incelendiğini vurgulayan Arıkan, "Tüm hizmetlerimizi yürütürken, adaletli ve eşit olacağız. Bir tek kişiye bile ayrıcalık tanımak, ondan sonra gelen herkesin hak sahibi yapmak demektir. Bu çerçevede imar uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi, varsa eksikliklerin tamamlanması, imar planına uymayan işler varsa müdahale edilmesi noktasında ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Anayollar, cadde ve sokaklar başta olmak üzere tüm eksiklikleri tespit ettik. Üstyapıya start verince ana yollar başta olmak üzere trafiğin yoğun olarak sağlandığı caddeleri BSK asfalt ile kaplayacağız. Yine doğalgazdan bozulan yollar ile öncelikli bölgelere ağırlık vereceğiz. İlimizin genelini kapsayacak şekilde çalışmamızı yaptık. Yıllara sair tüm yollarımızı sıcak asfaltla buluşturarak, üstyapıdaki tüm eksiklilerimizi gidereceğiz" diye kaydetti.

Kaynak: İHA