Başkan Arslan, Çamelili öğrencileri yalnız bırakmadı

Denizli'nin Çameli ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde kutlama programı tertiplendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Arslan, Çamelili öğrencileri yalnız bırakmadı

Denizli'nin Çameli ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde kutlama programı tertiplendi.

Çameli ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Atatürk İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Programa; Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amir Vekili Volkan Mıdık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Gerçekleşen programda ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk İlköğretim Okulu'nda hazırlanmış olan programda okunan şiirler dinlenip, hazırlanan gösteriler izlendi. Çocukların, öğretmenlerin ve velilerin heyecanı paylaşıldı ve ilk ders zili Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun tarafından çalındı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle yapılan İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katılan Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a Atatürk İlköğretim Okulu'nda bulunan öğrenciler teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Başkan Arslan, çocuklara ve onları yetiştiren öğretmenlere ile ailelerine teşekkür ederek, tüm çocukların eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Arslan, Çamelili öğrencileri yalnız bırakmadı

Başkan Arslan, Çamelili öğrencileri yalnız bırakmadı

Başkan Arslan, Çamelili öğrencileri yalnız bırakmadı

Başkan Arslan, Çamelili öğrencileri yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Üniversiteyi kazanan gençler bu haberi bekliyordu! Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Son Haberler
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Dinlenme tesisinde unutulan içinde döviz bulunan çantayı polise teslim etti
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
Samsun’da doktoru rehin alan şahıs yakalandı
BTÜ sanayi işbirliği
BTÜ sanayi işbirliği
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!