Başkan Arslan, Çamelili öğrencileri yalnız bırakmadı

Denizli'nin Çameli ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde kutlama programı tertiplendi.

Çameli ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Atatürk İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Programa; Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amir Vekili Volkan Mıdık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Gerçekleşen programda ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Atatürk İlköğretim Okulu'nda hazırlanmış olan programda okunan şiirler dinlenip, hazırlanan gösteriler izlendi. Çocukların, öğretmenlerin ve velilerin heyecanı paylaşıldı ve ilk ders zili Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun tarafından çalındı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle yapılan İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na katılan Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a Atatürk İlköğretim Okulu'nda bulunan öğrenciler teşekkür ederek çiçek takdim ettiler. Başkan Arslan, çocuklara ve onları yetiştiren öğretmenlere ile ailelerine teşekkür ederek, tüm çocukların eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)