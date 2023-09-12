Başkan Aşgın, Binali Yıldırım ile KKTC’de buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere KKTC'ye giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum heyeti, eski başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Aşgın, Binali Yıldırım ile KKTC’de buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere KKTC'ye giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum heyeti, eski başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile buluştu.

Binali Yıldırım ile KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğinde bir araya gelen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesinin Beyarmudu Belediyesi ile kardeşlik sürecini ve ortak hedefleri istişare etti. Ziyarete ev sahipliği yapan KKTC Büyükelçi Metin Feyzioğlu da, ziyaretten dolayı Başkan Aşgın ve Çorum heyetine teşekkür etti. Başkan Aşgın, "Başbakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım ile KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğimizde bir araya gelerek KKTC'deki kardeş şehrimiz Beyarmudu ile kardeşlik sürecimizi ve ortak hedeflerimizi istişare ettiğimiz çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli büyüğümüz Binali Yıldırım'a ve ev sahipliği, misafirperverliği, heyetimize gösterdiği yakın ilgi ile hassasiyetleri için Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'u makamında ziyaret eden Çorum heyeti, ardından ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir ve siyaset adamlarından, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evi de ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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