Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hafta sonu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonasında Dünya ikincisi olan Mert İlbars'ı makamında kabul etti.

İl Spor Müdürü Haşim Eğer, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt ve Antrenör Çelebi Bayır ile birlikte milli sporcuyu makamında kabul eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın güreşçinin kazandığı başarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Elde edilen başarının son dönemlerde alınan en güzel haberlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mert İlbars'ın daha önceden de çıktığı müsabakalarda birçok başarıya imza attığını belirterek elde edilen başarılarda emeği olanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aşgın, "Mert İlbars daha önceden de Avrupa'da bir çok başarıya imza attı. Sporcumuz geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Grekoromen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla hem Sungurlumuzun, hem ilimizin, hem de ülkemizin gurur kaynağı oldu ve bayrağımızı dalgalandırdı. Başta spor kardeşlimiz olmak üzere kulübü TKİ'ye Sungurlu İlçe il müdürümüze, sporcumuzun antrenörü Çelebi Bayır'a ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer'e teşekkür ediyorum. Bu başarılar bizlere gurur veriyor. Önümüzdeki süreç için alınan başarılar bizlere umut veriyor. Belediyemiz bünyesinde de birçok güreşçimiz var. Biz tüm sporcularımıza destek veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Başarısını desteklemek adına, gönlümüzün onunla birlikte olduğunu göstermek adına da bir hediye takdim etmek istiyoruz. Mert İlbars inşallah örnek olacaktır. Geçmişten gelen başarılar da gösteriyor ki inşallah dünya şampiyonu olimpiyat şampiyonu olacak ve milli gururumuz olmayı sürdürecektir. Dualarımız sporcu kardeşimizle ve onu yetiştiren camiayla" dedi.

'Belediyespor şehrin lokomotifi'

Mert İlbars'ın başarısının küçümsenmeyecek bir başarı olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer'de "Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü olarak bizlerde çeşitli branşlarda müsabakalar düzenliyoruz. En başarılı olduğumuz branşların başında da güreş geliyor. İlimizde Belediyespor bünyesinde yer alan antrenör ve sporcuların elde ettiği başarılar ilimizin sporunu da üste taşımaktadır. Belediyespor bünyesinde yer alan sporcuların ve antrenörlerin sayısı diğer kulüplerde olanların çok üzerinde yer alıyor. Sportif faaliyetler ilimizde üst düzey seviyede gerçekleştirilmekte. Bu da ilimizdeki üst düzey sporcuların yetişmesine vesile olmaktadır. Mert İlbars disiplinli ve ahlaklı bir sporcu. Sürekli artan bir performansı var. Ben ilerleyen zamanlarda daha üst düzey başarılar elde edeceğine inanıyorum. Sizlere de sporculara verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Hedefim olimpiyat şampiyonluğu'

Final maçında şampiyonluğu kaçırarak dünya ikincisi olduğunu belirten milli güreşçi Mert İlbars, ileriki hedefleri içerisinde Olimpiyatlar olduğunu belirtti.

Kendisine destek veren başta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere il ve ilçe müdürleri ile antrenörü Çelebi Bayır'a teşekkür eden Kduh İlbars "Hedefim 2020 ve 2024 olimpiyatlarında ülkemi en iyi şekilde temsil ederek birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'nı okutacağım" dedi.

Milli Güreşçinin antrenörü Çelebi Bayır ise Mert İlbars'ın sürekli gelişen bir sporcu olduğunu belirterek en iyi yapmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA