Başkan Ataç çiftçilerle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yıldırım Çiftliğinde üreticiler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Çiftliği üreticileri ile kahvehane ziyaretinde buluşan ve çay içerek uzun süre sohbet eden Ataç, "Ben gittiğim hiçbir yerde asla oy istemem, yaptığım işleri anlatırım. Vatandaşa en iyi hizmeti sunduğunuz zaman zaten siyaset yapmanıza da gerek kalmaz. Bizim Eskişehir'de en büyük avantajımız da budur. Hemşehrilerimiz sunulan hizmetin farkında ve takdir ediyor. Memnuniyet olunca da destek vermeye devam ediyor. Ben de gittiğim yerlerde belediyemizin hayata geçirdiği projeleri, çalışmalarımızı anlatıyorum. Örneğin belediye olarak 5 milyon avro hibe almaya hak kazandık. Bunu dünyada sadece 3 kuruluş başardı, bir tanesi de Tepebaşı Belediyesidir. Başarılı, vizyoner bir proje geliştirmeden bunu yapmak mümkün olabilir mi? Paramız yok, bütçemiz kısıtlı ama aklımız var" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç'ı ağırlayan Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de ziyaretinden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sizin çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Güler yüzlü bir insansınız. Buraya şimdiye kadar sizden başka kimse gelmedi, siz bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Burada da hiçbir zaman siyaset yapmadınız. Güzel hizmetler ile köyümüze geliyorsunuz, bizler de bunun karşılığında elbette size destek olacağız" diye konuştu.

Vatandaşlar ayrıca Tepebaşı Belediyesi tarafından çiftçilerin kullanımına tahsis edilen Cumhuriyet Sebze Hali sayesinde ürünlerini pazarlamakta büyük kolaylık yaşadıklarını da ifade etti. Örtü altı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Tepebaşı Belediyesi tarafından prosedürlerin azaltılmasının da kendilerine büyük avantaj sağladığını belirten mahalle sakinleri, Başkan Ataç'a üretime ve üreticiye verdiği destekler için teşekkür etti. Buluşma, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA