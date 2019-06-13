Başkan Ataç engelli bireylerle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, engelli bireyler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Ataç, Eskişehir'de yaşayan engelli bireyler ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ataç son olarak işitme engelli bireyler Şükran ve Mert Özbilenler, engelli müzik eğitmeni Kerem Avşalak ile makamında bir araya geldi. Başkan Ataç'ı ziyaret eden işitme engelli Şükran ve Mert Özbilenler, kendisine her zaman engellilerin yanında ve destekçisi olduğu için teşekkür etti. Engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı tebriklerini ileten konuklar, Ataç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Ataç'ın bir diğer misafiri ise, engelli müzik eğitmeni Kerem Avşalak oldu. Avşalak buluşma esnasında Ataç'a engelli çocuklara yönelik hayata geçirmeyi planladığı müzik eğitimi projesinden bahsetti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da, konuklarına teşekkür ederek, "Tepebaşı Belediyesi olarak engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak amacı ile çalışmalarımız devam edecek. Hayata geçirdiğimiz projeler ile sosyal yaşamda daha fazla rol almalarını son derece önemli buluyorum. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı da misafirlerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA