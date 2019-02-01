Başkan Ataç, Kayılılara Remourban’ı anlattı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Mihalıççık Kayı Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri ile bir araya geldiği etkinlikte Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesini anlattı.

Konuşmasında Tepebaşı Belediyesi'nin Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, Tepebaşı'nın projeye katılma hakkı kazanan uygulayıcı 3 kentten biri olduğunu ve Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiğini vurguladı. Ataç, "2014 yılında Remourban projesine dahil olduk. Ufuk 2020 Çerçeve Programı kapsamında birinci nesil Akıllı Kent Projesi. İngiltere, İspanya ve Türkiye'den Tepebaşı'nın da aralarında yer aldığı 3 kentin deneyimleri ve vizyonları, öncü ve yol gösterici seçildi ve bu kentler, çevre dostu ve sürdürülebilir akıllı kent projeleriyle kentsel dönüşümleri başlattı. 2015 yılında enerji, ulaşım, bilişim ve yaygınlaştırma alanlarında başlayan bu dönüşümlerin 5 yıl içerisinde tamamlanması öngörüldü. Türkiye'de bir ilk olan bu proje 4 bileşenli bir proje. Yaşam Köyü'nde başladığımız ve tamamlama aşamasına getirdiğimiz projemiz ile marka kent olma yolunda emin adımlar atmaya devam ederken; AB Ufuk 2020 Çerçeve Programı Karnesi'nde Türkiye'nin 6. kurumu olarak sıralamada yer almayı başardık. Ufuk 2020 Programı kapsamında 2014'ten günümüze 12 akıllı kent projesi ile 78 kent Avrupa Komisyonu'ndan 263,84 milyon avro hibe almaya hak kazandı. Tepebaşı Belediyesi ise 36 kentin içindeki yeriyle Türkiye'deki ilk yol gösterici ve uygulayıcı kent olma unvanına sahip olmuş durumda. Tepebaşı Belediyesi ayrıca Türkiye'deki kurum ve kuruluşları, Ufuk 2020 Programında rekabette avantajlı hale getirmek ve yeni başarılara imza atılması adına "TÜBİTAK Paylaşım Görüşmeleri" gerçekleştiriyor. Atılan başarı adımlarıyla, uluslararası ortaklarıyla akıllı kent uygulamalarında yol gösterici ve hedef belirleyici rol üstlenen Tepebaşı Belediyesi; Eskişehir, Dünya kentleri raporları arasında öne çıkmayı da başardı. Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile birçok kez ödül almanın da gururunu yaşadık. Farkındalık oluşturacak bir fikir ve başarılı bir proje ortaya koyduğunuzda, ödüller de kendiliğinden geliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA