Başkan Ataç, Keskinliler ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek belediyenin çalışma ve projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde de vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Etkinliğin düzenlendiği adres bu kez Keskin Deneyimli Kafe oldu. Bilgilendirme toplantısına Başkan Ataç ile birlikte çok sayıda mahalle sakininin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Keskin Mahallesi Muhtarı Sedat Aslım ve Yukarı Söğütönü Mahallesi Muhtarı Önder Sezer de katıldı.

"Belediyecilik sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, vergi toplamak, temizlik yapmak demek değildir"

Burada Keskinlilere seslenen Başkan Ataç; çocuklardan gençlere, kadınlardan engellilere kadar toplumun tüm katmanlarına ulaşan bir hizmet anlayışını benimsediğine dikkat çekti. Ataç, "Kadınımıza, erkeğimize, yaşlımıza, çocuğumuza, gencimize, hastamıza, engellimize. Halkımızın bütün katmanlarına ulaşmak için çalışıyoruz ve bu şekilde hizmetimizi genişleterek her noktaya ulaştırıyoruz. Bugün, herkesin bilmesi gereken bazı projelerimiz var, onları anlatacağım. Muhakkak bilmeniz gerekli. Belediyecilik sadece yol yapmak, kaldırım yapmak, vergi toplamak, temizlik yapmak demek değildir. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz gerek. Sosyal, spor, sanat, kültür anlamındaki ihtiyaçlara da cevap veriyoruz. Şehirler gelişiyor, her türlü ihtiyaç doğuyor. Bunları iyi bilip ona göre hizmet sağlanması çok önemli. 10 sene önce Deneyimli Kafe diye bir proje yoktu. Ama Keskin'e bu mekanı kazandırınca, burada birçok hizmeti de sağlamış olduk. Yeşil alanların daraltılmaması için bu mekanlar belirli bir mantık çerçevesinde yapılıyor. Bu seçimden de zaferle çıktığımızda mahallelerimize ulaştırdığımız hizmetler daha da artarak devam edecek. Tepebaşı'nı kırsal ya da kent diye ayırmadan, tüm yurttaşlarımızı kucaklayarak yönetiyoruz. Sizlerin teveccühü ile daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent olma yolunda emin adımlar ile yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Ataç, konuşmasında daha sonra Yaşam Köyü, Engelliler Montaj Atölyesi, Su Sporları Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Belde Evleri gibi Tepebaşı Belediyesinin çalışma ve projeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi ve mahalle sakinlerinden gelen soru ve talepleri de dinledi.

Keskin sakinleri de Başkan Ataç'a çalışmaları ve verdiği bilgiler için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Buluşma, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA