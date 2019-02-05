Başkan Ataç sürücü kurslarının temsilcileri ile görüştü
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının yetkilileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının yetkilileri ile bir araya geldi.
Ziyarette Pelin Kızıltaş, konuk heyet adına Başkan Ataç'a çalışma, eğitim güzergahları ve faaliyetler hakkında bilgiler aktardı. Sürücü kurslarının önemine değinen Başkan Ataç da konuklarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
Kurs yetkililerinin Başkan Ataç'a Mustafa Kemal Atatürk portresi armağan ettiği buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.