Başkan Ataç ziraat mühendisleri ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası genel kurul toplantısını ziyaret ederek üç başkan adayına başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin 9. Olağan genel kurulunu ziyaret etti.

Üç adayın yarıştığı seçimde adaylar Muazzez Günay, Mahmut İzzet Erol ve Levent Özbunar ile bir araya gelen Başkan Ataç, adaylara başarılar diledi. Adayların yanı sıra oda üyesi ziraat mühendisleri ile de sohbet eden Başkan Ataç, seçimlerin Ziraat Mühendisleri Odası'na hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Ataç'a ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden ziraat mühendisleri de kendisine teşekkür etti. Gerçekleştirilen seçimin ardından ise TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı, Muazzez Günay oldu.

Kaynak: İHA