Başkan Ataç’tan ’Hal Camii’ açıklaması

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kamuoyunda Hal Camii'nin yıkılacağına ilişkin asılsız iddialara net bir şekilde ve belgeler ile cevap vererek, "Hal Camii yıkılmayacak, yerinde kalacaktır" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hal Camii'nin yıkılacağına ilişkin asılsız iddialara cevap vermek ve kamuoyunu aydınlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

"Dini siyasallaştırmaya çalışıyorlar çünkü önümüzde bir seçim var"

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve CHP'li Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Aydoğmuş ile birlikte, basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Aldığımız duyumlara göre Hal Camii'nin yıkımı ile ilgili eylemler yapılacakmış. Bu konuyla ilgili çeşitli kez açıklamalar yaptık. Müftü Bey ile konuştuk, diğer arkadaşlarla konuştuk. Ama bir grup var ki bunlar anlamak istemiyor. Bence dini siyasallaştırmaya çalışıyorlar çünkü önümüzde bir seçim var. Hedefleri üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. O açıdan bu konuda tekrar bir açıklama yapacağız. Alanın plan değişikliği ile yeni bir durum ortaya çıktı. Şimdi Erdoğan Bey, 1989'dan bu yana, alanın gelişmelerini açıklayacak ve sonucu birlikte dinleyeceğiz, ne olduğunu öğreneceğiz" dedi.

"Camiinin yıkılması ya da bir yapı yapılması söz konusu değildir"

Açıklamada daha sonra Aydoğmuş, söz konusu alan hakkında teknik bilgiler aktarırken, "14 Ağustos 1989 tarihinde burası kısmen cami alanı, kısmen ticaret, kısmen konut alanı. 28 Aralık 1989'da burada yol genişliğinden dolayı 30 metreye indirilerek yol sol tarafa kaydırılmış. 29 Ağustos 1995 tarihinde söz konusu yapı adası planlı alan, iki emsal ticaret artı konut adası olarak planlanmış. Yine 2000 yılında ayrık nizam 12.50 yükseklik, KAKS 1.60 şartlı konu talanı olarak planlanmıştır. 05 Şubat 2004 tarihinde 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında parselin kullanımında değişiklik yapılmamıştır. 30 Mayıs 2014 tarihinde imar uygulaması İdare Mahkemesince iptal edilmiş, 21 Temmuz 2016'da yeni imar uygulaması ile söz konusu yapı adası tescil edilmiştir. En önemli konuya, son duruma gelelim; 15 Haziran 2023 tarihinde Eskişehir'in 1/5000 ölçekli revizyon imar planı onaylandı. Bu imar planında söz konusu yer ticaret-turizm-konut alanı olarak planlanmıştır. 05.04.2023 tarihinde ticaret-konut alanı ve yol alarak planlanmıştır. 27 Nisan 2023 tarihinde burası kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Yani caminin kendisi, 27 Nisan 2023 tarihinde tescil edildi, 24 Mayıs 2023 tarihinde de bu alan, yani caminin bulunduğu alan koruma alanı sınırı olarak tescil edildi. Son olarak da 15 Haziran 2023 tarihinde koruma alanı sınırı olarak belirlenmesi sebebi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı onama sınırı dışına çıkartılmıştır. Bunun anlamı şudur; söz konusu yapı adasında herhangi bir yapılaşma söz konusu değildir. Kısaca, öz olarak caminin yıkılması ya da bir yapı yapılması söz konusu değildir" diye konuştu.

"Böyle bir yıkım yok, Hal Camii yerinde kalacaktır"

Başkan Ataç daha sonra caminin yıkılması ile ilgili iddiaların ortaya atılması hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Yani inanın bizim hiç aklımızda olan bir şey değil. Tepebaşı Belediyesi'nin cami hizmetleri çok net ortadadır. Bizi AKP'li belediyeler ile karıştırıyorlar herhalde. İstanbul'da camiler satılıyor, yıkılıyor, yerine AVM'ler yapılıyor. Burada bizim yaptıklarımıza bahane bulamadıkları için karalamalar ile siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bir cami siyasete karıştırılır mı? Megafon ile cami avlusunda siyaset yapıyorlar. Bu caminin yıkılacağı ise hiç aklımızda bile değildi. Bunlar üzüm yemek değil bağcıyı dövmek istiyorlar. Eğer öğrenmek istiyorlarsa belediyemize gelirler, insanlara anlatılır. Son revizyon planda durumun ne olduğu, camiye el değemeyeceği izah edilir. Caminin de yıkılacağı yok. Burası vatandaşın tapulu mülkiyetidir. Bunun ne Büyükşehir ne de Tepebaşı ile ilgisi yok. Bilmeden, körü körüne iddialarda bulunuyorlar. Buradan Eskişehir halkına sesleniyorum; böyle bir yıkım yok. Hal Camii yerinde kalacaktır" sözlerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)