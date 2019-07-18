Başkan Ataç’tan Pazaryeri Belediyesine ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Bilecik Pazaryeri Belediyesini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, daha önce kendisini ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e iadei ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Tekin, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın ziyaretleri bizleri mutlu etti diyerek, "Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç Pazaryeri Belediyemizi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etti. Başkanımız ile Belediye çalışmalarımız hakkında fikir alışverişi yaptık güzel bir görüşme oldu" dedi. Başkan Ataç, ise Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e kendilerini misafir ettiği için teşekkür etti ve Başkan Tekin'e başarılar diledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a Pazaryeri Belediyesi ziyareti kapsamında Başkan yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu eşlik etti. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Bilecik Pazaryeri Belediyesi kısa bir süre önce kardeş Şehir olmuştu.

Kaynak: İHA