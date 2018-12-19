Başkan Atilla inşaat sektörünün sorunlarını dinledi

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde inşaat sektöründe Faaliyet Gösteren ACM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren ACM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Yaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret ederek, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları ve sorunları aktardı. Yap-Sat ve Taahhüt Sektörünün sorunlar içerisinde bulunduğunu belirten Yaman, yabancı paraya bağlı olarak ülkemizde satışı var olan inşaat sektöründe ki birçok kalemdeki belirsizliklerin malzeme teminini zorlaştırdığını söyledi. Söktürün temin ettiği malzemelerdeki fiyat belirsizlikleri tavan fiyatlar üzerinden tüketiciye yansıdığını ifade eden Yaman, inşaat firmalarının en büyük sıkıntısının piyasada ki fiyatların kurumlar tarafından verilen fiyat farkına nazaran çok daha az olması ve bununda firmalar da fiyat farkı kararnamesi yani ek bir fiyat farkı talebi oluşturduğunu dile getirdi. Yaman, "Sektördeki daralma banka kredilerine itmektedir. Yüksek faizler, verilmeyen limitler hatta kapatılan mevcut limitler ile birlikte sektör iyice kötü duruma düşürmüştür. Sektöre malzeme satışı yapan firmalarında vadeli satışı kaldırıp peşin satışa dönmesi de ayrıca sektöre büyük darbe vurmuştur" dedi.

Başkan Atilla'dan destek bekliyoruz

Bu konuda hükümetin çok acil bir şekilde sorunlara çare bulması gerektiğini belirten Yaman, "Bizler de sizlerin desteklerini istemekteyiz. Sektörün zarar görmesi demek işsizliğin artması, borçlanan firmalarımızın da iflası demektir" diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA