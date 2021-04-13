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  3. Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu

Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu

Altıeylül Belediyesi'nde merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Ramazan Ayı'nda bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcularına bayramdan önce 2 bin TL vereceklerinin müjdesini verdi.

Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu

Geçmişten günümüze Ramazan Ayı kültürümüzün içinde yer alan Ramazan Davulcuları, pandemi sürecinde bir takım zorluklar yaşamış ve virüsün yayılımını önleyebilmek için bahşiş toplanması da yasaklanmıştı. Bu zorlu süreçte Ramazan davulcularına destek olmak isteyen Altıeylül Belediyesi, Başkan Avcı liderliğinde önemli bir karara imza atarak Ramazan Davulcuları'nın hesaplarına 2 Bin Türk Lirası bayram harçlığı yatırma kararı aldı.

Pandemi sürecinde olası bulaşların önüne geçebilmek için daha önce de Ramazan davulu ve bahşiş toplama yasaklanmıştı. Bu konu da Merkez mahalle muhtarlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Avcı, en önemli konulardan birisi olan Ramazan davulu meselesini de istişare ettiklerini dile getirerek "Geçen sene İçişleri Bakanlığımız aldığı bir karar ile Ramazan davulunu yasaklamıştı. Yine aynı şekilde Ramazan davulu çalan vatandaşlarımızın bahşiş toplamalarının yasak olduğu bilgisi gelmiş oldu. Biz de Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımızı bu Ramazan güzelliğinden mahrum etmeyelim düşüncesiyle muhtarlarımızla beraber istişare ettik. Geçmiş senelerde kim nerede çalıyorsa, yine aynı kişiler aynı yerde davul çalma işini yapmış olacaklar. Bayramdan önce de inşallah ALGEM kanalımızla bu davul çalan vatandaşlarımızın banka hesaplarına 2 Bin TL ödeyerek bayram harçlıklarını vermiş olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu

Başkan Avcı Ramazan davulcularına müjdeyi duyurdu

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