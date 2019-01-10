Başkan Ayaz’dan Yemen’e Destek

Başiskele Müftülüğü, Yemen'deki açlık dramına katkıda bulunmak amacıyla bir kermes düzenledi.

Başiskele Fatih Camii bahçesinde yapılan kermeste tamamen evlerde yapılan açma, poğaça, baklava, köy ekmeği, sarma gibi çeşitli ürünler satıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermese Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da destek verdi. Başkan Ayaz, açılan stantları tek tek gezdi, bazı ürünlerden de satın alarak Yemen'e destek oldu. Başkan Hüseyin Ayaz, daha sonra Başiskele Müftüsü Abdulsamet Erkul ve beraberindekilerle sohbet etti.

Kaynak: İHA