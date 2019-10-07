Başkan Aydar: "Birlikte kalıcı hizmetler yapacağız"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Birlik ve beraberlik içerisinde Ceyhan için çalışacak, kalıcı hizmetler üretecek, memleketimizin gelişmesine hep beraber katkı sunacağız" dedi.

Başkan Aydar, Ceyhan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim İkidağ, Manifaturacılar Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Bakkallar ve Bayiler Oda Başkanı Ahmet Tontu, Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Uğur Özdemir, Kasaplar Odası Başkanı Salih Akay, Berberler Odası Başkanı Zeki Kem ile Atatürk, Kızılay ve Yaltır Caddesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Ceyhan esnafının zor günler geçirdiğini söyleyen Başkan Aydar, "Belediye olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Ekonomimizin canlanması yatırımların artması için çalışmalarımız devam ediyor. Ceyhan Organize Sanayi'nin hızlanması için alt yapı çalışmalarına başladık. Şehrimizin geleceğini ilgilendiren tüm yatırımlara, sanayici ve iş adamlarına gereken desteği sağlamak en önemli görevimiz. STK temsilcilerimiz ile sürekli iç içeyiz. Bugün esnaf ziyaretimizde beni yalnız bırakmayan Oda Başkanlarım İbrahim İkidağ, Mustafa Yıldırım, Ahmet Tontu, Zeki Kem, Uğur Özdemir ve Salih Akay'a çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Ceyhan için çalışacak, kalıcı hizmetler üretecek, memleketimizin gelişmesine hep beraber katkı sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA