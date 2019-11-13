Başkan Aydar: "Ücretsiz eğitim herkesin hakkı"

Ceyhan Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (CEGEM) 12. sınıfta öğrenim gören ve mezun durumdaki öğrencilere üniversite sınavına hazırlık dersleri veriliyor.

Ceyhanlı öğrencileri üniversite sınavına hazırlamayı hedefleyen Ceyhan Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi haftanın 6 günü 602 öğrenciye ücretsiz ders veriyor.

Eylül ayında ücretsiz üniversite sınavına hazırlık derslerine başlayan Ceyhan Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi dargelirli öğrencilere eğitim imkanı sağlamanın yanı sıra Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya, Tarih, Türk Dili Edebiyatı ve Matematik branşlarında uzman öğretmenlere ve ön büro ve hizmet alanlarında çalışan 14 kişiye de istihdam imkanı sağlıyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CEGEM'in 2014'te hayata geçirildiğini belirterek, "Ancak Ceyhan Belediyesi yalnızca bina desteği veriyordu. Eğitim Halk Eğitim tarafından sağlanıyordu. Şu anda Ceyhan Belediyesi olarak tamamen kendi imkanlarımızla, hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan öğrencilerimizin geleceği için hizmet veriyoruz. Belediyemizin Gençlik Eğitim Merkezi partili, partisiz ayırmadan her kesimden öğrenciye hizmet veriyor. Ücretsiz eğitim herkesin hakkı. Şu an sadece üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz bu hizmetten yararlanabiliyor ancak belediyemizin imkanları arttıkça hizmet ağımızı da genişleteceğiz. Gençler bizim geleceğimiz. Onların geleceği bizim geleceğimiz" dedi.

Kaynak: İHA