Başkan Aydın’a bir ödül daha

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen "Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni'nde Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın ulaşım alanındaki projeleri ödüle layık görüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen ödül töreninde ülkemizin birçok yerel yönetimlerinin proje ve yatırımları yarıştı. Vatandaşlar tarafından yapılan oylamalar sonucu farklı kategorilerde ödül alacak belediye başkanları belirlendi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da, ulaşım alanındaki yaptığı önemli proje ve hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldü. Şehir içindeki araç trafiğini rahatlatmak adına hayata geçirilen tünel, köprü, kavşak, altgeçit ve yeni bulvarlarla sadece Sivas'ta değil, tüm Türkiye'de büyük beğeni kazanan Başkan Aydın'ın bu hizmetleri ülkemizin en prestijli dergilerinden biri olan Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından ödüllendirildi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ile birlikte katılan Başkan Aydın, "Yılın En İyi Ulaşım Projeleri" ödülünü Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oğuz'dan aldı.

Kaynak: İHA