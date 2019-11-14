Başkan Aydıner, Kaymakam Şenel ile tanışma kahvaltısında buluştu

Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ve iş insanları ile tanışma kahvaltısında buluşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bayrampaşa'mızı geleceğin parlayan bir yıldızı haline getirme gayreti içerisinde inşallah yeni projelerimizi tanıtacağız" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ile iş insanları ile tanışma kahvaltısında buluştu. Bayrampaşa Hayır Kapısı'nda düzenlenen programda Bayrampaşa'ya yapılacak olan projeler konuşuldu. Ulaşım açısından Bayrampaşa'nın merkez bir ilçe olduğunu aktaran Aydıner, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim değiştirmesi ile 6 aydır bekleyen projelerinin olduğunu söyledi. Bayrampaşa Kaymakamı Şenel ise her zaman belediye ile iş birliği içinde ortaklaşa çalışacaklarının vurgusunu yaptı. Ardından Aydıner davetlileri ile birlikte Bayrampaşa Belediyesi Hayır Kapısı'nı gezerek orada ihtiyaç sahiplerine hediye edilen kıyafetleri inceledi.

"6 aydır İBB'de bekleyen projelerimiz var"

Kahvaltının ardından davetlilere hitap eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Biz temsilcilerimizin, hocalarımızın yanındayız. Müteşebbislerimizin yanındayız. Bayrampaşa çok güzel bir ilçe; biz içinde belki yaşadığımız için bu güzelliği göremiyoruz. Bu güzelliği anlayamıyoruz. Ulaşım açısından Bayrampaşa merkez ilçedir. Dolayısıyla Bayrampaşa'mızı geleceğin parlayan bir yıldızı haline getirmek gayreti içerisinde inşallah yeni projelerimizi tanıtacağız. Yapmış olduğumuz daha önceki projelerimizin bir kısmı beklemede. Beklemesinin sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim değiştirmesidir. 6 ay oldu bekliyoruz. O projelerinin bitip bitmemesinin de takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Bayrampaşalıların rahat etmesi için elimizden geleni yapacağız"

Bayrampaşa Belediyesi ile birçok konuda ortak hareket edeceklerini belirten Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ise, "Görevde olduğum süre içerisinde sizlerle beraber Bayrampaşa'nın gelişmesi ve Bayrampaşa halkının rahat etmesi için sizlerin sektörlerinizde kamudan yana bir sıkıntıyla karşılaşmamanız için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Ama bizim yönetim anlayışımızda ne belediye ne kaymakamlık tek başına sorunu çözemez. Herkes sorunlarını paylaşır biz de fikir üretiriz. Bazen destek verir doğrudan elimizi taşın altına koyarız" dedi.

Kaynak: İHA