Başkan Ayık öğrencilere kitap okudu

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, BARMEK İlkokulu ve Ortaokulu'nda katıldığı İlköğretim Haftası programında öğrencilere kitap okudu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, "2023-2024 eğitim-öğretim yılı Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başladı. Belediye olarak okullarımızın her türlü ihtiyacına ve eksiğine destek olacağız. Özellikle hem kitap noktasında hem de kütüphanelerin iyileştirilmesi noktasında bizler de gayret sarf edeceğiz. Kıymetli çocuklarımız; tabii ki akademik başarı önemli ama en önemlisi sizlerin vatana, millete hayırlı insanlar, bireyler olmanız. Sizler önce iyi bir insan olmaya çalışın. Akademik başarı da devamında gelecektir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda "2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmaya başlayan Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin bir arada çalışmasının eğitime olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sosyal paydaşlarla birlikte eğitimin yapılması lazım. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz yıl boyu iletişim halinde olacak. Okul müdürlerine ilk talimatım veli ziyaretleri gerçekleştirilecek. Yılda 2 dönem boyunca en az 2 kere ziyaret gerçekleştirecekler. Artık bundan sonra öğrencilerin durumunu yalnızca anneleri takip etmeyecek. Bize düşen eğitime dair projeler üretmek ve projeleri nitelikli halde uygulamak. İnşallah Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle hep beraber eğitime yoğunlaşacağız."

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Akyurt Kaymakamlığının okullarda kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği "Akyurt 7'den 70'e Okuyor" etkinliği kapsamında Başkan Hilal Ayık ve Kaymakam Mehmet Tunç öğrencilere 15 dakika boyunca kitap okudu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın öğrenciler için seçtiği kitap ise Reşat Nuri Güntekin'in "Acımak" adlı romanı oldu.

Programın devamında Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Kaymakam Mehmet Tunç, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çanta dağıtımının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)