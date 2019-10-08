Başkan Babaoğlu, 70 taraftara formalarını hediye edecek

Sakaryaspor'a forma desteği veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 9 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da ilk etap olarak 70 taraftara formaları hediye edecek.

Sakaryaspor'un başlattığı, "Bize emanet bu kutsal formalar" kampanyasına 254 forma alarak tam destek veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, daha sonra bu formaların taraftarlara hediye edileceğini duyurmuştu.Sosyal medya üzerinden çekilişe katılan ve internet üzerinden yapılan çekiliş sonrası 200 forma sahibini buldu. Sosyal medyadan yayınlanan çekiliş sonrasında, formaların ilk etap dağıtımı başlıyor.

9 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da Hendek Belediye meclis salonunda sosyal medya üzerinden davet edilen 70 kişiye formaları teslim edilecek. Hendek Belediyesi, dağıtımda sorun oluşmaması adına etap etap dağıtım yapılacağını açıklayarak, "Davet edilen 70 kişiye formalarını teslim edeceğiz. Hak sahibi diğer 130 kişiye önümüzdeki günlerde davet göndererek formalarını teslim alacakları tarihi bildireceğiz" denildi.

Öte yandan, ilk satın alınan 54 forma ise Başkan Babaoğlu tarafından engelli vatandaşlara teslim edilecek.

Kaynak: İHA