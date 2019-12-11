Başkan Babaoğlu çalışmaları yerinde inceledi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Başkan Babaoğlu ekipler tarafından Servetiye mahallesinde başlatılan yol genişletme çalışmalarını, Kazımiye Mahallesinde tamamlanan asfalt çalışmalarını ve Karaman mahallesinde yapılan malzeme serimi çalışmalarını yerinde denetledi. Saha çalışmalarında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Babaoğlu burada talepleri dinledi. Vatandaşlar çalışmalar nedeniyle teşekkür ederken, Başkan Babaoğlu çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Hendek'te tüm sorunlara neşter vurulduğunu ifade eden Babaoğlu, "Ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tüm mahallelerimizde sorunlara bir bir müdahale ediliyor. Alt yapıdan üst yapıya her alanda bir çalışma var. Çalışma tempomuz artarak devam edecek. Hemşerilerimizin en iyi en güzel hizmeti alması adına hep birlikte çok çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA