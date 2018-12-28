Başkan Babaş, Sakatlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Kastamonu Belediyesi Başkanı Tahsin Babaş, yıl boyunca Sakatlar Derneği'nin etkinliklerine destek olan üniversiteli gençlere ve anasınıfı öğrencilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Sakatlar Derneği'nin Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yıl boyunca Sakatlar Derneği etkinliklerine katılan, engellilerin her türlü ihtiyaçlarında yanında olmaya gayret göstererek önemli bir sosyal sorumluluk projesi yürüten Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi "Engelsiz TİM" topluluğunu ve Ali Fuat Darende İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerini makamında ağırladı. Başkan Babaş, Engelsiz TİM topluluğuna ve anasınıfı öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Sakatlar Derneği Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu, Ali Fuat Darende İlkokulu Müdürü Niyazi Horozoğlu ve Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Dr. Öğretim Üyesi Yudum Kırmızı'nın da yer aldığı programda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Önemli olan kalplerde engel olmamasıdır. Görüyorum ki sizler yüce gönüllü çocuklarımız ve gençlerimizsiniz. Sizlerin varlığı bizlerin geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Sizlere ve öğretmenlerinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sakatlar Derneği'yle birlikte ciddi projelere imza attıklarının da altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hedefinin engelsiz bir Kastamonu oluşturmak olduğunu vurguladı. Engellilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Babaş, "Kardeşlerimizin dünde bugünde yarında yanlarında olduk ve olacağız. Toplum olarak hoşgörüyü birbirimize saygıyı asla kaybetmemeliyiz. Hayatı birbirimize göstereceğimiz saygı ve hoşgörüyle daha kolay kılmalıyız. Bu yönde çalışmalar yapan gençlerimize, kıymetli hocalarımıza ve değerli çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Sakatlar Derneği Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu ise, şunları söyledi: "Belediye Başkanımız öncülüğünde yıl boyunca önemli çalışmalara imza attık. Sayın Başkanımız bizlerin Onursal Başkanı olarak derneğimize ve üyelerimize her türlü desteği sağlıyor. Bu doğrultuda üniversiteli öğrencilerimizden ve çocuklarımızın bizlerin yanında olması gücümüze güç katıyor. Belediye Başkanımız başta olmak üzere, Engelsiz Tim üyelerimize, çocuklarımıza, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA