Başkan Bakıcı amatör spor kulüp temsilcileriyle ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcular ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte amatör spor kulüplerinin davetlisi olarak spor kompleksinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Başkan Bakıcı yöneticilerin ve sporcuların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor kulüplerinin geleceği konusunda istişarelerin yapıldığı karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulan buluşmada Başkan Bakıcı "Biz amatör spor kulüplerine elimizdeki imkanlar dahilinde destek olmaya gayret gösteriyoruz. Sportif faaliyetlerde asıl amaç çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutup onlara hobiler kazandırabilmek. Bu her türlü spor branşında ya da değişik etkinliklerle olabilir. Kendilerinin hem sağlığına hem de geleceğine faydalı olan uğraşlar olur. Bunun yanında çeşitli spor dallarında altyapıyı oluşturalım. Biz bunu sadece futbol olarak görmeyelim, her dal çok önemlidir. Çocuklarla içice olursak başarının daha fazla olacağı inancındayım" dedi.

Kulüp yöneticileri ve sporcular da Başkan Bakıcı'ya spora ve sporcuya destekleri nedeni ile teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA