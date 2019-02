Başkan Bakıcı ’Halk Günü’nde vatandaşlarla görüşüyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, halk gününde vatandaşların talep ve görüşlerini birebir dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi'nde her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilen halkın istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya ilettiği "Halk Günü " uygulaması yoğun bir katılımla devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın hizmetin gülen yüzü AK Masa servisinde gerçekleştirdiği halk gününde her Bozüyüklü Başkanla birebir görüşme, dertlerini paylaşma ve taleplerini iletme imkânı buluyor. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamada talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Bazı talepler anında yerine getirilirken, zaman gereken konular takip ediliyor. Vatandaşların her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak sorunlara çözüm üretiyor. Halk günü uygulaması ile amaçlarının tüm Bozüyüklüler ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirten Başkan Bakıcı "Halk Gününde vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Her bir vatandaşımızın sorunu Bozüyük'ün sorunudur. Çünkü her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Kaynak: İHA