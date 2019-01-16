Başkan Bakıcı, Kaymakam Yaman ve Rektör Taş ile bir araya geldi Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılarak Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

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