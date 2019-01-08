Başkan Bakıcı’dan Vali Şentürk’e ziyaret

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, görevine başlayan Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik'e görevlendirilen Bilal Şentürk'ü Başkan Bakıcı ziyaret etti. Başkan Bakıcı, Vali Şentürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Bozüyük'ün tanıtımına yönelik genel yapısı, özellikleri, ilçeye yapılan yatırımlar, hayata geçirilen projeler ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Bakıcı, Vali Şentürk'e ziyaretin anısına üzerinde Bozüyük'ün simgesi Metristepe Anıtı bulunan plaket takdim etti.

Vali Bilal Şentürk'de Başkan Bakıcı'ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: İHA